В Риме обрушились три дома из-за взрыва газа: есть раненые

В итальянском Риме в результате взрыва газа обрушились три дома в районе Пьяна-дель-Соле.

Об этом сообщило издание Il Messaggero, передает "Европейская правда".

На данный момент известно, что в результате инцидента два человека получили тяжелые травмы. Около 70 человек были эвакуированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Ведется расследование для установления причин происшествия.

Как сообщают пожарные, взрыв баллона со сжиженным газом стал причиной обрушения. Взрыв затронул три дома, разрушив все стены зданий, а обломки повредили припаркованные автомобили.

Продолжаются поиски других возможных пострадавших, которые могут находиться под завалами.

Также стало известно, что сильный взрыв в одном из районов Стамбула полностью разрушил два здания, причиной могла стать утечка газа.

Напомним, в октябре 2025 года взрыв газа уничтожил несколько квартир 9-этажного дома в столице Румынии Бухаресте. В результате несчастного случая погибли три человека.