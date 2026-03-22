У Трампа кажуть, що мають піти на ескалацію проти Ірану, щоб домогтись деескалації

Міністр фінансів Скотт Бессент виступив на захист войовничої риторики президента Дональда Трампа щодо Ірану, заявивши, що Тегеран розуміє лише мову сили.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Бессент виступив на захист ударів по інфраструктурі Ірану, заявивши: "Іноді для деескалації ситуації доводиться йти на ескалацію".

Його коментарі пролунали лише через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп написав у Truth Social, що дає іранському керівництву 48 годин на те, щоб відкрити Ормузьку протоку, інакше їм загрожують військові удари США.

Бессент виступив на захист риторики Трампа, заявивши, що це "єдина мова, яку розуміють іранці".

Неофіційно повідомляли, що Трамп розробляє стратегію захоплення ядерних спроможностей Ірану, а також – що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.