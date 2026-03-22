У Трампа заявляют, что необходимо пойти на эскалацию против Ирана, чтобы добиться деэскалации

Министр финансов Скотт Бессент выступил в защиту воинственной риторики президента Дональда Трампа в отношении Ирана, заявив, что Тегеран понимает только язык силы.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

Бессент выступил в защиту ударов по инфраструктуре Ирана, заявив: "Иногда для деэскалации ситуации приходится идти на эскалацию".

Его комментарии прозвучали всего через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что дает иранскому руководству 48 часов на то, чтобы открыть Ормузский пролив, иначе им угрожают военные удары США.

Бессент выступил в защиту риторики Трампа, заявив, что это "единственный язык, который понимают иранцы".

Неофициально сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию захвата ядерных мощностей Ирана, а также – что в администрации обдумывают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.