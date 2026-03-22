Президент Фінляндії: послаблення санкцій США проти РФ завдає великої шкоди

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що послаблення американських санкцій щодо російської нафти завдасть значної шкоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фінський президент сказав в інтерв’ю The Telegraph.

Стубб наголосив, що це рішення завдає величезної шкоди Україні, тому що, по суті, "підживлює російську військову машину".

"З самого початку я вважав, що нам потрібно зробити дві речі: надати Україні максимальну підтримку, як фінансову, так і військову, і чинити на Росію якомога більший тиск. І, звичайно ж, ключову роль у цьому відіграють санкції", – зазначив він.

На запитання, чи відновлять США санкції, щойно іранська криза закінчиться, Стубб відповів: "У мене немає такої кришталевої кулі".

Водночас він додав, що президент США Дональд Трамп заслуговує на визнання за те, що минулого року ввів санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, "Роснефти" та "Лукойла", і використав американські тарифи, щоб змусити Індію скоротити імпорт російських енергоносіїв.

Проте Стубб не може бути впевнений, що санкції США повернуться, і каже лише: "На даному етапі ми просто не знаємо".

Як повідомляла "Європейська правда", Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.