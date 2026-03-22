Президент Финляндии: ослабление санкций США против РФ наносит большой ущерб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ослабление американских санкций в отношении российской нефти нанесет значительный ущерб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом финский президент сказал в интервью The Telegraph.

Стубб подчеркнул, что это решение наносит огромный ущерб Украине, поскольку, по сути, "подпитывает российскую военную машину".

"С самого начала я считал, что нам нужно сделать две вещи: оказать Украине максимальную поддержку, как финансовую, так и военную, и оказывать на Россию как можно большее давление. И, конечно же, ключевую роль в этом играют санкции", – отметил он.

На вопрос, возобновят ли США санкции, как только иранский кризис закончится, Стубб ответил: "У меня нет такого хрустального шара".

В то же время он добавил, что президент США Дональд Трамп заслуживает признания за то, что в прошлом году ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, "Роснефти" и "Лукойла", и использовал американские тарифы, чтобы заставить Индию сократить импорт российских энергоносителей.

Однако Стубб не может быть уверен, что санкции США вернутся, и говорит лишь: "На данном этапе мы просто не знаем".

Как сообщала "Европейская правда", Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.