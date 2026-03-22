Трамп розповів, кого вважає головним ворогом США після "смерті Ірану"

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає "головною загрозою" для країни Демократичну партію.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що після "смерті Ірану" найбільшим ворогом США є "вкрай некомпетентна" Демократична партія.

"Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикально ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія", – написав він.

Раніше Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Неофіційно повідомляли, що Трамп розробляє стратегію захоплення ядерних спроможностей Ірану, а також – що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.