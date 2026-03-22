Трамп рассказал, кого считает главным врагом США после "смерти Ирана"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "главной угрозой" для страны Демократическую партию.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что после "смерти Ирана" самым большим врагом США является "крайне некомпетентная" Демократическая партия.

"Теперь, после смерти Ирана, самым большим врагом Америки является радикально левая, крайне некомпетентная Демократическая партия", – написал он.

Ранее Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

Неофициально сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию захвата ядерных мощностей Ирана, а также – что в администрации обдумывают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.