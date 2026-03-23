У Франції судитимуть забудовника вілли українського проросійського депутата 

У понеділок, 23 березня, Кримінальний суд Ніцци розгляне справу представника компанії-забудовника вілли, яка належить проросійському депутату з України Сергію Льовочкіну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Йдеться про віллу у муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра вартістю у 40 млн євро, що належить двом проросійським українським депутатам-втікачам, серед яких Льовочкін. Зазначається, що будівництво маєтку проводилося без дозволу місцевої влади та із застосуванням вибухових речовин.

Причиною судовою справи стало розширення одного з басейну, яке здійснювалося за допомогою динамітних шашок без відповідного дозволу. Крім того, зазначені вибухові речовини, як стверджується, зберігалися поблизу будинку без будь-якої реєстрації та захисту. Також поблизу вілли вирубали дерева без попереднього повідомлення.

За інформацією Figaro, колишній працівник, який брав участь у будівництві, у 2019 році повідомив про ці незаконні дії до відділу містобудування мерії та префектури. Тоді мерія нібито запевнила його, що не отримувала жодного дозволу на будівництво.

Державні органи Франції втрутилися у справу у 2021 році, коли мер вперше відвідав об’єкт. Два роки по тому під час обшуку жандармерія виявила вибухові речовини, які так і не були прибрані після завершення робіт.

Адвокат забудовника вимагає виправдання, вважаючи, що його клієнт не приймав рішень щодо цих робіт.

