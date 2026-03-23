В понедельник, 23 марта, Уголовный суд Ниццы рассмотрит дело представителя компании-застройщика виллы, принадлежащей пророссийскому депутату из Украины Сергею Левочкину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Речь идет о вилле в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью 40 млн евро, принадлежащей двум пророссийским украинским депутатам-беглецам, среди которых Левочкин. Отмечается, что строительство поместья велось без разрешения местных властей и с применением взрывчатых веществ.

Причиной судебного разбирательства стало расширение одного из бассейнов, которое осуществлялось с помощью динамитных шашек без соответствующего разрешения. Кроме того, указанные взрывчатые вещества, как утверждается, хранились вблизи дома без какой-либо регистрации и защиты. Также вблизи виллы вырубили деревья без предварительного уведомления.

По информации Figaro, бывший работник, участвовавший в строительстве, в 2019 году сообщил об этих незаконных действиях в отдел градостроительства мэрии и префектуры. Тогда мэрия якобы заверила его, что не получала никакого разрешения на строительство.

Государственные органы Франции вмешались в дело в 2021 году, когда мэр впервые посетил объект. Два года спустя во время обыска жандармерия обнаружила взрывчатые вещества, которые так и не были убраны после завершения работ.

Адвокат застройщика требует оправдания, считая, что его клиент не принимал решений относительно этих работ.

