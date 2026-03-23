Затриманий Францією російський танкер прибув до Марселя для подальшого розслідування

Затриманий французькими військовими танкер російського "тіньового флоту" Deyna прибув до порту Марсель-Фос, де його передадуть судовим органам для подальшого розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Судно Deyna під прапором Мозамбіку у понеділок вранці прибуло до порту Марселя для передачі органам правосуддя.

"Він буде поставлений на якір і утримуватиметься у розпорядженні прокурора Марселя в рамках попереднього розслідування", – заявили в французькій морській префектурі Середземномор'я.

Навколо місця стоянки судна встановлено зони заборони польотів та плавання, зазначили у відомстві.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

Танкер прямував з російського Мурманська. Операцію із затримання провели на підставі статті 110 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права – за підозрою у використанні фальшивого прапора.

Це вже другий випадок від початку року, коли Франція затримує танкер, що належить до "тіньового флоту" РФ.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер Grinch через вимоги законодавства.

ЗМІ повідомляли, що країни Європи обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" Росії.