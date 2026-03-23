Задержанный Францией российский танкер прибыл в Марсель для дальнейшего расследования

Задержанный французскими военными танкер российского "теневого флота" Deyna прибыл в порт Марсель-Фос, где его передадут судебным органам для дальнейшего расследования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Судно Deyna под флагом Мозамбика в понедельник утром прибыло в порт Марселя для передачи органам правосудия.

"Оно будет поставлено на якорь и будет находиться в распоряжении прокурора Марселя в рамках предварительного расследования", – заявили во французской морской префектуре Средиземноморья.

Вокруг места стоянки судна установлены зоны запрета полетов и плавания, отметили в ведомстве.

20 марта стало известно, что Франция при поддержке Великобритании задержала в Средиземном море судно Deyna, которое принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.

Танкер следовал из российского Мурманска. Операцию по задержанию провели на основании статьи 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву – по подозрению в использовании фальшивого флага.

Это уже второй случай с начала года, когда Франция задерживает танкер, принадлежащий "теневому флоту" РФ.

Напомним, 22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил ему о планах отпустить танкер Grinch в связи с требованиями законодательства.

СМИ сообщали, что страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" России.