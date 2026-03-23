Стармер запевнив, що Британія поки не є мішенню для Ірану

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не було жодних оцінок, згідно з якими територія Великої Британії стала б ціллю атак з боку Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", Стармер сказав репортерам у понеділок, передає Reuters.

Очільник британського уряду запевнив, що Лондон постійно проводить оцінку ймовірних загроз.

"Ми постійно проводимо оцінки, щоб гарантувати нашу безпеку, і немає жодних оцінок, які б вказували на те, що ми стали б об'єктом таких атак", – сказав Стармер журналістам.

Його слова прозвучали після того, як 21 березня ЗМІ повідомили, що Іран запустив дві балістичні ракети на британсько-американську військову базу Дієго-Гарсія в Індійському океані. Відомо, що ракети не досягли своїх цілей.

Тим часом газета Times з посиланням на дипломатичні та розвідувальні джерела повідомила, що атака на базу Дієго-Гарсія стала "попереджувальним сигналом для Європи".

Факт того, що Іран намагався атакувати ціль, що знаходиться за 4 тисячі кілометрів від його території, свідчить про наявність в Тегерану ракет, що здатні досягнути Лондона, Парижа та Берліна, заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Британський уряд поки офіційно не підтверджував інформацію про спробу Ірану атакувати Дієго-Гарсію.

Тим часом міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заперечила, що країну намагаються втягнути у війну.

Зазначимо, що за день до ймовірної іранської атаки уряд Британії дав дозвіл США на використання своїх авіабаз Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.