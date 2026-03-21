Глава МЗС Британії заперечила, що країну втягують у війну з Іраном

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що Лондон продовжує підтримувати оборонні дії проти Ірану, та заперечила, втягнення країни у війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Заява міністерки прозвучала після того, як ЗМІ повідомили, що Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Британський уряд поки офіційно не підтверджував факт атаки.

На запитання журналістів, чи Британію втягують у бойові дії на Близькому Сході, Купер наголосила, що Лондон не братиме участь в наступальних операціях, а зосередиться на оборонній підтримці союзників.

"Як чітко дав зрозуміти прем’єр-міністр, ми надамо оборонну підтримку проти цих безрозсудних іранських загроз. Але ми не брали участі та продовжуємо не брати участі в наступальних діях і хочемо побачити якомога швидше вирішення", – заявила міністерка.

Глава МЗС також зазначила, що Британія не буде втягнута в ширший конфлікт, оскільки прагне побачити "якомога швидше вирішення" конфлікту на Близькому Сході.

Напередодні уряд Британії дав дозвіл США на використання своїх авіабаз Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.

Цього місяця британська військова база Акротирі, що на Кіпрі, зазнала кількох атак іранських дронів.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися у війну проти Ірану на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку.

19 березня Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.