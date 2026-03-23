Стармер заверил, что Британия пока не является мишенью для Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не было никаких оценок, согласно которым территория Великобритании стала бы целью для атак со стороны Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стармер сказал репортерам в понедельник, передает Reuters.

Глава британского правительства заверил, что Лондон постоянно проводит оценку возможных угроз.

"Мы постоянно проводим оценки, чтобы гарантировать нашу безопасность, и нет никаких оценок, которые бы указывали на то, что мы стали бы объектом таких атак", – сказал Стармер журналистам.

Его слова прозвучали после того, как 21 марта СМИ сообщили, что Иран запустил две баллистические ракеты по британско-американской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Известно, что ракеты не достигли своих целей.

Между тем газета Times со ссылкой на дипломатические и разведывательные источники сообщила, что атака на базу Диего-Гарсия стала "предупредительным сигналом для Европы".

Факт того, что Иран пытался атаковать цель, находящуюся за 4 тысячи километров от его территории, свидетельствует о наличии у Тегерана ракет, способных достичь Лондона, Парижа и Берлина, заявили в Армии обороны Израиля.

Британское правительство пока официально не подтверждало информацию о попытке Ирана атаковать Диего-Гарсию.

Между тем министр иностранных дел Британии Иветт Купер отрицает, что страну пытаются втянуть в войну.

Отметим, что за день до вероятной иранской атаки правительство Великобритании дало разрешение США на использование своих авиабаз Диего-Гарсия и Фейрфорд для ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для Ормузского пролива.