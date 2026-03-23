Польша подписала контракт на обслуживание почти сотни американских вертолетов

Польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin по обслуживанию ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

В 2024 году Польша заказала 96 вертолетов Apache современной версии AH-64E Guardian на сумму примерно 10,8 млрд долларов. Этот заказ является одним из крупнейших контрактов между Польшей и Соединенными Штатами.

Новое соглашение, подписанное 23 марта, позволит открыть центр по обслуживанию этих самолетов в польской Лодзи.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время церемонии подписания заявил, что благодаря американским вертолетам страна сможет отражать атаки "на современном поле боя". Он также подчеркнул, что в НАТО нет конфликта интересов, а Европа и США принадлежат к "общей семье".

"Этот контракт, как и программа Polska Zbrojna и кредит SAFE, служит безопасности и сотрудничеству всех членов альянса. И я считаю, что сегодня, с этого места, я также могу сказать это громко, чтобы эти слова услышали везде, где это возможно: в Москве, Вашингтоне, Киеве, европейских столицах и даже Будапеште. Здесь, в Польше, мы действительно знаем, кто наши союзники", – сказал Туск.

Напомним, программа ЕС по перевооружению SAFE стала предметом острых политических споров в Польше.

12 марта президент страны Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

После того как польский президент наложил вето на закон о воплощении программы SAFE, правительство Польши приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит привлечь средства на перевооружение.

Зато Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

