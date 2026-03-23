В Чехии ищут возможный российский след в пожаре на заводе, где делали дроны для Украины

Чешская полиция и оборонная компания LPP, которая производит беспилотники для Украины, расследуют пожар на заводе в городе Пардубице на предмет возможной связи с российскими интересами.

Об этом компания LPP сообщила в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция рассматривает пятничный инцидент как преднамеренную атаку после того, как чешские СМИ получили электронные письма от группы, которая протестовала против производства оружия для Израиля, и взяла на себя ответственность за пожар.

Пожар, произошедший в пятницу, повредил производственные мощности и складские помещения на объекте, расположенном в 120 км к востоку от Праги, но не сорвал запланированную поставку 40 ударных беспилотников в Украину, заявили в LPP.

"Хотя антиизраильская группа взяла на себя ответственность за нападение, мы вместе с полицией также изучаем другие возможные мотивы, включая потенциальную связь с Россией", – говорится в заявлении LPP, опубликованном в понедельник.

LPP заявила, что не производит оборудование для Израиля и не сотрудничает с израильской оборонной компанией Elbit Systems после того, как планы сотрудничества, объявленные в 2023 году, так и не были реализованы.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что, по предварительной информации, производство беспилотников для Украины могло быть фактической целью атаки, замаскированной под антиизраильскую акцию.

Полиция заявила, что рассматривает различные возможные мотивы, но отказалась комментировать возможную связь с Россией. Россия регулярно отрицала предыдущие обвинения в гибридных атаках на страны ЕС как безосновательные и продиктованные русофобией.