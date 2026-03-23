ЗМІ: головна дипломатка ЄС поговорила з очільником МЗС Ірану

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у неділю спілкувалась із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного європейського дипломата, пише "Європейська правда".

Співрозмовник розповів, що Каллас 22 березня мала телефонну розмову з Аракчі. Окрім того, Каллас Окремо поговорила з очільниками МЗС Туреччини, Катару і Південної Кореї "щодо війни на Близькому Сході, ударів по енергетичній інфраструктурі та нагальній потребі відкрити Ормузьку протоку".

Посадовець зазначив, що ці розмови були "частиною триваючих зусиль ЄС з пошуку дипломатичних шляхів". Він наголосив, що погрози новими ударами по інфраструктурі країн Близького Сходу загрожують наслідками для мільйонів мешканців регіону.

Перед цим Каллас спілкувалась з Аракчі 18 березня і тоді наголошувала, що відновлення безпечного руху суден через Ормузьку протоку є пріоритетом для Європи.

Президент США Дональд Трамп 23 березня оголосив про зупинку ударів по енергетиці Ірану на п’ять днів.

Ще 22 березня Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

В Ірані пригрозили відповісти новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.

Раніше неофіційно з’явилась інформація, що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.