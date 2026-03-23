СМИ: главный дипломат ЕС поговорила с главой МИД Ирана

Главный дипломат ЕС Кая Каллас в воскресенье провела разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата, пишет "Европейская правда".

Собеседник рассказал, что Каллас 22 марта провела телефонный разговор с Аракчи. Кроме того, Каллас отдельно поговорила с главами МИД Турции, Катара и Южной Кореи "о войне на Ближнем Востоке, ударах по энергетической инфраструктуре и насущной необходимости открыть Ормузский пролив".

Чиновник отметил, что эти разговоры были "частью продолжающихся усилий ЕС по поиску дипломатических путей". Он отметил, что новые удары по инфраструктуре стран Ближнего Востока грозят последствиями для миллионов жителей региона.

Перед этим Каллас общалась с Аракчи 18 марта и тогда подчеркивала, что восстановление безопасного движения судов через Ормузский пролив является приоритетом для Европы.

Президент США Дональд Трамп 23 марта объявил об остановке ударов по энергетике Ирана на пять дней.

Еще 22 марта Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

В Иране пригрозили ответить новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее неофициально появилась информация, что в администрации взвешивают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.