Найбільший авіаносець США залишив Близький Схід після пожежі на борту

Найбільший у світі авіаносець Gerald R. Ford, який брав участь у військових операціях на Близькому Сході, у понеділок зайшов на військово-морську базу на Криті.

Захід судна у бухту Суда зафіксував фотокореспондент AFP, повідомляє "Європейська правда".

Це відбулося після того, як 12 березня у пральні судна спалахнула пожежа. Майже 200 моряків тоді отримали травми через дим.

Корабель перебуває у плаванні вже дев'ять місяців, зокрема, брав участь в операціях проти Венесуели в Карибському морі до того, як прибув на Близький Схід. Тривалість перебування викликає питання щодо морального стану моряків на борту та готовності авіаносця.

Вихід авіаносця залишає США без значної підтримки на Близькому Сході. На судні перебувають понад 5 тисяч моряків, понад 75 військових літаків, включаючи винищувачі F-18 Super Hornet. Авіаносець оснащений складною радарною системою, яка допомагає контролювати повітряний рух і навігацію.

Пожежа, яку гасили понад 30 годин, вплинула на близько 100 спальних місць. Один із військовослужбовців був евакуйований із корабля через травми.

Після того як пожежа спалахнула, американські військові заявили, що шкоди двигунному відділенню корабля не завдано, і авіаносець повністю готовий до виконання своїх функцій.