На найбільшому авіаносці США на Близькому Сході спалахнула пожежа

Двоє членів екіпажу отримали поранення після того, як на борту авіаносця USS Gerald Ford сталася пожежа, не пов'язана з бойовими діями.

Про це повідомили в четвер представники американських Збройних сил, пише "Європейська правда".

Авіаносець USS Gerald Ford, найновіший авіаносець США і найбільший у світі, бере участь в операціях проти Ірану і в цей час перебуває в Червоному морі в рамках операції "Епічна лють".

Командування ВМС США повідомило, що 12 березня на борту сталася пожежа, яка виникла в основних пральних приміщеннях.

Причина пожежі не пов'язана з бойовими діями, і пожежа була локалізована. Авіаносець залишається повністю боєздатним.

Двоє членів екіпажу наразі отримують медичну допомогу з приводу травм, що не загрожують життю, і перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, у адміністрації президента США Дональда Трампа оцінюють витрати на перші шість днів війни проти Ірану в 11,3 млрд доларів.

Трамп 11 березня заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією" та висловив впевненість, що вона скоро закінчиться.

