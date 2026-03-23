Крупнейший авианосец США покинул Ближний Восток после пожара на борту

Крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford, который участвовал в военных операциях на Ближнем Востоке, в понедельник зашел на военно-морскую базу на Крите.

Заход судна в бухту Суда зафиксировал фотокорреспондент AFP, сообщает "Европейская правда".

Это произошло после того, как 12 марта в прачечной судна вспыхнул пожар. Почти 200 моряков тогда получили повреждения из-за дыма.

Корабль находится в плавании уже девять месяцев, в частности, участвовал в операциях против Венесуэлы в Карибском море до того, как прибыл на Ближний Восток. Продолжительность пребывания вызывает вопросы относительно морального состояния моряков на борту и готовности авианосца.

Выход авианосца оставляет США без значительной поддержки на Ближнем Востоке. На судне находятся более 5 тысяч моряков, более 75 военных самолетов, включая истребители F-18 Super Hornet. Авианосец оснащен сложной радарной системой, которая помогает контролировать воздушное движение и навигацию.

Пожар, который тушили более 30 часов, повлиял на около 100 спальных мест. Один из военнослужащих был эвакуирован с корабля из-за травм.

После того как пожар вспыхнул, американские военные заявили, что ущерб двигательному отделению корабля не нанесен, и авианосец полностью готов к выполнению своих функций.