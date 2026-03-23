В ЄЦБ відповіли Україні про напад Угорщини на інкасаторів: побачили загрозу

Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард вважає, що напад спецпризначенців угорського антитерористичного центру на інкасаторів "Ощадбанку" несе загрозу для валютної стабільності ЄС.

Про це йдеться у письмовій відповіді Лагард на лист голови НБУ Андрія Пишного, про який повідомляла "Європейська правда".

У Нацбанку на запит ЄП повідомили, що наразі можуть публічно повідомити про відповідь однієї з адресаток листів Пишного, а саме – очільниці Європейського центробанку.

"Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти", – заявила ЄП директорка департаменту комунікацій НБУ Юлії Євтушенко.

Лагард також письмово запевнила Україну у намірі підняти це питання у Брюсселі та у діалозі з Будапештом.

"Вона пообіцяла звернути увагу президентки Європейської комісії на лист від НБУ, поділитися з нею власними занепокоєннями, а також особисто обговорити це питання з представниками Угорщини", – повідомила представниця НБУ

"Європейська правда" наразі не має даних про відповіді інших адресатів.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня Нацбанк повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти. Згодом у НБУ пояснили, чого чекають від інституцій ЄС на тлі нападу.

В Єврокомісії отримали лист глави НБУ щодо свавільних дій Угорщини, але досі не реагували на нього публічно.

