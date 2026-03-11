В Єврокомісії отримали лист глави НБУ щодо свавільних дій Угорщини

В Єврокомісії підтвердили, що отримали лист голови Національного банку України Андрія Пишного з закликом втрутитися після свавільних протиправних дій угорської влади.

Про це заявив журналістам заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає "Європейська правда".

За його словами, зараз у Єврокомісії вивчають питання, порушені в листі.

"Я можу підтвердити, що ми отримали такий лист. Зараз ми вивчаємо питання, порушені в листі, і це все, що ми можемо сказати на сьогодні", – сказав Олоф Гілл.

Як повідомлялося, Андрій Пишний у коментарі "Європейській правді" заявив, що Національний банк України вважає, що європейські інституції, до яких він офіційно звернувся за підтримкою на початку цього тижня, мають дослідити дії уряду Угорщини і оприлюднити публічні висновки.

Голова НБУ заявив, що розраховує на неупереджене дослідження цих обставин "з відповідними публічними висновками та результатами, які дозволили б на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС".

Як повідомляла "ЄвроПравда", у понеділок Нацбанк запропонував Єврокомісії стати незалежним арбітром у цій справі.

Тим часом Угорщина ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.