В Єврокомісії отримали лист глави НБУ щодо свавільних дій Угорщини
В Єврокомісії підтвердили, що отримали лист голови Національного банку України Андрія Пишного з закликом втрутитися після свавільних протиправних дій угорської влади.
Про це заявив журналістам заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає "Європейська правда".
За його словами, зараз у Єврокомісії вивчають питання, порушені в листі.
"Я можу підтвердити, що ми отримали такий лист. Зараз ми вивчаємо питання, порушені в листі, і це все, що ми можемо сказати на сьогодні", – сказав Олоф Гілл.
Як повідомлялося, Андрій Пишний у коментарі "Європейській правді" заявив, що Національний банк України вважає, що європейські інституції, до яких він офіційно звернувся за підтримкою на початку цього тижня, мають дослідити дії уряду Угорщини і оприлюднити публічні висновки.
Голова НБУ заявив, що розраховує на неупереджене дослідження цих обставин "з відповідними публічними висновками та результатами, які дозволили б на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС".
Як повідомляла "ЄвроПравда", у понеділок Нацбанк запропонував Єврокомісії стати незалежним арбітром у цій справі.
Тим часом Угорщина ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.
