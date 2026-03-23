В ЕЦБ ответили Украине о нападении Венгрии на инкассаторов: увидели угрозу

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что нападение спецназа венгерского антитеррористического центра на инкассаторов "Ощадбанка" представляет угрозу для валютной стабильности ЕС.

Об этом говорится в письменном ответе Лагард на письмо главы НБУ Андрея Пышного, о котором сообщала "Европейская правда".

В Нацбанке на запрос ЕП сообщили, что на данный момент могут публично сообщить об ответе одной из адресатов писем Пышного, а именно – главы Европейского центрального банка.

"Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты", – заявила ЕП директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Лагард также письменно заверила Украину в намерении поднять этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом.

"Она пообещала обратить внимание председателя Европейской комиссии на письмо от НБУ, поделиться с ней своими опасениями, а также лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии", – сообщила представительница НБУ

"Европейская правда" пока не располагает данными об ответах других адресатов.

Напомним, в ночь на 6 марта Нацбанк сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты. Впоследствии в НБУ объяснили, чего ожидают от институтов ЕС на фоне нападения.

В Еврокомиссии получили письмо главы НБУ относительно произвольных действий Венгрии, но до сих пор не реагировали на него публично.

Читайте также статью "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".