В НБУ пояснили, чого чекають від інституцій ЄС на тлі нападу Угорщини на інкасаторів

Національний банк України вважає, що європейські інституції, до яких він офіційно звернувся за підтримкою на початку цього тижня, мають дослідити дії уряду Угорщини і оприлюднити публічні висновки.

Про це голова Національного банку Андрій Пишний заявив у коментарі "Європейській правді", відповідаючи на запит про звернення до партнерів, які він анонсував напередодні.

Пишний підтвердив, що офіційні листи відправлені. Практика листувань не передбачає оприлюднення їхнього змісту, але з власних джерел "ЄП" відомо, що глава НБУ письмово повідомив очільницю Європейського центробанку Крістін Лагард, главу Нацбанку Австрії Мартіна Кохера, главу європейської дипломатії Каю Каллас та главу профільного директорату Єврокомісії FISMA Джона Беррігана про деякі деталі свавільних протиправних дій угорської влади і закликав їх втрутитися, щоб "не дозволити перетворити простір ЄС на феодальну середньовічну Європу".

У коментарі "ЄвроПравді" голова НБУ заявив, що розраховує на неупереджене дослідження цих обставин "з відповідними публічними висновками та результатами, які дозволили б на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС".

Андрій Пишний висловив переконання, що захоплення конвою інкасаторів стало "політичною акцією у виконанні уряду Угорщини, побудованій на свавіллі і беззаконні", а також що уряд Орбана ставить за мету "не лише безпідставно дискредитувати Україну, а й підважити цілком реальними діями нашу фінансову стабільність".

"Важко збагнути, але ці події відбуваються в центрі Європи, на території країни, що є членом ЄС, і виходять від уряду, який мав би бути свідомим щодо обовʼязку дотримуватись правового і регуляторного середовища ЄС, натомість ні, – уряд Угорщини їх відверто зневажає", – підсумував очільник Нацбанку.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у понеділок Нацбанк запропонував Єврокомісії стати незалежним арбітром у цій справі.

Тим часом ситуація додатково загострилася: угорський уряд ухвалив рішення про вилучення викрадених коштів та золота Ощадбанку. Також один з ключових міністрів Орбана натякнув, що влада Угорщини готова далі грабувати українських інкасаторів, доки Україна не відновить постачання російської нафти нафтогоном "Дружба".