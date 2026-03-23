Партія одного з лідерів польських ультраправих змінить назву у рамках продуманої схеми

Польська політична партія "Нова надія", очолювана лідером ультраправої "Конфедерації" Славоміром Менценом, подала до Окружного суду Варшави заяву про зміну своєї назви на "Податок на прибуток".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN.

Цей незвичний крок є частиною складної юридичної стратегії. Причиною таких маніпуляцій стало рішення суду від 21 листопада 2024 року про виключення "Нової надії" з реєстру політичних партій. Це сталося за запитом Державної виборчої комісії через невчасне подання фінансового звіту.

Щоб зберегти життєздатність структури та відомий бренд, керівництво партії розробило багатоходову схему.

У січні було зареєстровано партію з іронічною назвою "Імперія завдає удару у відповідь", яку очолив речник "Конфедерації" Войцех Махульський.

21 лютого на з’їзді "Нової надії" делегати вирішили приєднатися до "Імперії". Усі активи та члени "старої" партії фактично перейшли до нової структури.

Щоб нова структура ("Імперія") могла взяти назву "Нова надія", стара партія має відмовитися від неї. Саме тому "стара" партія тепер реєструється як "Податок на прибуток".

Найближчим часом очікується, що технічна партія "Імперія завдає удару у відповідь" змінить назву на "Нова надія". Славомір Менцен офіційно очолить нову "Нову надію", замінивши на посаді голови Махульського.

Таким чином, попри проблеми з фінансовою звітністю, соратники Менцена розраховують зберегти спадкоємність і виборчий бренд під новим реєстраційним номером.

Нагадаємо, українофобна "Конфедерація", куди входить "Нова надія". перебуває на третьому місці серед вподобань польських виборців.

А наприкінці листопада опитування засвідчили, що польська опозиційна партія "Право і справедливість" має найслабшу підтримку за останні роки.