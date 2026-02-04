В Польщі партія Туска зберігає лідерство, на третьому місці – українофобна "Конфедерація"

Партія чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска "Громадянська платформа" досягла найкращого за останні місяці результату в опитуваннях громадської думки з 31,4% голосів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Rzeczpospolita.

Останнє опитування IBRiS, проведене на замовлення Rzeczpospolita, показує покращення позицій "Громадянської платформи".

Якби вибори до Сейму відбулися найближчим часом, за керівну партію проголосували б 31,4% респондентів, що на 1 відсотковий пункт більше, ніж у листопаді минулого року.

На другому місці – опозиційна "Право і справедливість" з 23,3% підтримки. Позиції "ПіС" погіршилися – два місяці тому вона могла розраховувати на 27,1% голосів.

Третє місце в опитуванні посідає ультраправа партія "Конфедерація" Славоміра Менцена та Кшиштофа Босака. За неї віддали б голос 12,6% опитаних, що на 4 відсоткових пункти менше, ніж у листопаді.

Тим часом "Конфедерація польської корони" скандального проросійського і антиукраїнського політика Гжегожа Брауна отримала б 9% – на 4 відсоткових пункти більше, ніж у листопаді.

Згідно з опитуванням, до Сейму також би пройшли "Ліві" (8,1%) та Польська народна партія (5,4%).

Ці результати свідчать про те, що жодна з партій не змогла б сформувати парламентську більшість, що означає потенційну участь "конфедератів" у керівній коаліції.

Нагадаємо, у грудні ультраправа антиукраїнська партія "Конфедерація польської корони" вперше посіла третє місце в опитуванні серед виборців.

У грудні майже половина поляків висловили невдоволення урядом Дональда Туска.

А наприкінці листопада опитування засвідчили, що польська опозиційна партія "Право і справедливість" має найслабшу підтримку за останні роки.