Польская политическая партия "Новая надежда", возглавляемая лидером ультраправой "Конфедерации" Славомиром Менценом, подала в Окружной суд Варшавы заявление об изменении своего названия на "Налог на прибыль".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN.

Этот необычный шаг является частью сложной юридической стратегии. Причиной таких манипуляций стало решение суда от 21 ноября 2024 года об исключении "Новой надежды" из реестра политических партий. Это произошло по запросу Государственной избирательной комиссии из-за несвоевременной подачи финансового отчета.

Чтобы сохранить жизнеспособность структуры и известный бренд, руководство партии разработало многоходовую схему.

В январе была зарегистрирована партия с ироничным названием "Империя наносит ответный удар", которую возглавил спикер "Конфедерации" Войцех Махульский.

21 февраля на съезде "Новой надежды" делегаты решили присоединиться к "Империи". Все активы и члены "старой" партии фактически перешли в новую структуру.

Чтобы новая структура ("Империя") могла взять название "Новая надежда", старая партия должна отказаться от него. Именно поэтому "старая" партия теперь регистрируется как "Налог на прибыль".

В ближайшее время ожидается, что техническая партия "Империя наносит ответный удар" сменит название на "Новая надежда". Славомир Менцен официально возглавит новую "Новую надежду", сменив на посту председателя Махульского.

Таким образом, несмотря на проблемы с финансовой отчетностью, соратники Менцена рассчитывают сохранить преемственность и избирательный бренд под новым регистрационным номером.

Напомним, украинофобная "Конфедерация", в которую входит "Новая надежда", находится на третьем месте в рейтинге польских избирателей.

А в конце ноября опросы показали, что польская оппозиционная партия "Право и справедливость" имеет самую слабую поддержку за последние годы.