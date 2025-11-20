Польська опозиційна партія "ПіС" має найслабшу підтримку за останні роки

Опитування свідчать, що польська опозиційна партія "Право і справедливість" має найслабшу підтримку за останні роки.

Про це йдеться у публікації видання Onet, пише "Європейська правда".

Зокрема, в опитуваннях Pollster "ПіС" демонструє" найгірші результати за останні 9 років, а в опитуваннях CBOS – за останні 13 років. Натомість зростає підтримка "Громадянської коаліції" прем’єр-міністра Дональда Туска.

Зокрема, опитування Pollster показало, що "Громадянська коаліція" користується підтримкою, яка становить 33,55%, а "ПіС" посідає друге місце з підтримкою 28,86%.

Згідно з опитуванням CBOS, якби парламентські вибори відбулися на початку листопада, найбільшу кількість голосів отримала б партія Туска – 28,8%.

"ПіС" зафіксувала значне падіння, її підтримка становить лише 20,7%. Це найнижчий результат партії Ярослава Качиньського в опитуваннях CBOS з грудня 2012 року.

Між тим, президент Польщі Кароль Навроцький, який виграв вибори як незалежний кандидат за підтримки "ПіС", очолює рейтинг довіри серед громадян країни.

А понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністра.