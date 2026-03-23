Прем'єр Британії застеріг від ілюзій швидкого завершення війни на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у понеділок, 23 березня, що країна повинна готуватися до того, що війна на Близькому Сході може тривати "деякий час".

Про це він сказав у відповідь на запитання парламентського комітету депутатів, його цитує CNN, пише "Європейська правда".

Стармер застеріг від "помилкового заспокоєння" думкою про те, що конфлікт може швидко закінчитися.

"Ми маємо планувати, виходячи з того, що вона (війна на Близькому Сході. – Ред.) може тривати деякий час", – вважає прем’єр Британії.

Він зазначив, що вся "увага та енергія" Великої Британії спрямовані на швидку деескалацію війни.

"Ми не повинні впадати в помилкове заспокоєння, думаючи, що це обов’язково закінчиться швидко і незабаром", – додав Стармер.

Цього ж дня він заявив, що не було жодних оцінок, які б свідчили, що територія Великої Британії стала б ціллю атак з боку Ірану.

Нагадаємо, 21 березня ЗМІ повідомили, що Іран запустив дві балістичні ракети на британсько-американську військову базу Дієго-Гарсія в Індійському океані. Відомо, що ракети не досягли своїх цілей.

Зазначимо, що за день до ймовірної іранської атаки уряд Британії дав дозвіл США на використання своїх авіабаз Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.