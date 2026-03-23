Премьер Британии предостерег от иллюзий быстрого завершения войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в понедельник, 23 марта, что страна должна готовиться к тому, что война на Ближнем Востоке может продолжаться "некоторое время".

Об этом он сказал в ответ на вопрос парламентского комитета депутатов, его цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Стармер предостерег от "ложного успокоения" мыслью о том, что конфликт может быстро закончиться.

"Мы должны планировать, исходя из того, что она (война на Ближнем Востоке. – Ред.) может длиться некоторое время", – считает премьер Британии.

Он отметил, что все "внимание и энергия" Великобритании направлены на быструю деэскалацию войны.

"Мы не должны впадать в ложное успокоение, думая, что это обязательно закончится быстро", – добавил Стармер.

В этот же день он заявил, что не было никаких оценок, которые бы свидетельствовали, что территория Великобритании стала бы целью атак со стороны Ирана.

Напомним, 21 марта СМИ сообщили, что Иран запустил две баллистические ракеты по британско-американской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Известно, что ракеты не достигли своих целей.

Отметим, что за день до вероятной иранской атаки правительство Британии дало разрешение США на использование своих авиабаз Диего-Гарсия и Фейрфорд для ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для Ормузского пролива.