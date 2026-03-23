На 2026 рік військова підготовка українців запланована у трьох країнах ЄС

Протягом 2026 року заплановане проведення базової загальновійськової підготовки (БЗВП) українців на території трьох країн ЄС за підтримки чотирьох держав-членів НАТО.

Про це сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, пише "Європейська правда".

За його словами, Збройні сили України за підтримки іноземних партнерів продовжують підготовку військовослужбовців за кордоном. Ідеться про фахову підготовку на іноземних зразках озброєння та військової техніки, підготовку командирів-лідерів, головних сержантів, інструкторів, а також базову загальновійськову підготовку.

Лиховій наголосив, що на 2026 рік сплановані заходи БЗВП на території трьох країн Європейського Союзу, які проводяться за підтримки загалом чотирьох держав-членів НАТО.

"Водночас за останні два роки обсяги проходження особовим складом Сил оборони України БЗВП за кордоном помітно скоротилися. Адже Збройні сили України нарощують кількісні і якісні показники підготовки військовослужбовців на території нашої країни, при цьому полігони посилюють заходи безпеки та розосереджуються", – зауважив Лиховій.

Він наголосив, що підготовка значною мірою переноситься в більш безпечні західні регіони України. Також БЗВП частково відбувається на фондах бойових бригад.

Нагадаємо, українські військові інструктори допомагатимуть солдатам Бундесверу підготуватися до будь-якого можливого нападу Росії на НАТО в рамках домовленості між Києвом та Берліном.

Минулого місяця стало відомо, що Німеччина домовилася з Україною про залучення українських військових до навчань своїх Збройних сил.