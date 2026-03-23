На 2026 год военная подготовка украинцев запланирована в трех странах ЕС

В течение 2026 года запланировано проведение базовой общевойсковой подготовки (БОВП) украинцев на территории трех стран ЕС при поддержке четырех государств-членов НАТО.

Об этом сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий, пишет "Европейская правда".

По его словам, Вооруженные силы Украины при поддержке иностранных партнеров продолжают подготовку военнослужащих за рубежом. Речь идет о профессиональной подготовке на иностранных образцах вооружения и военной техники, подготовке командиров-лидеров, главных сержантов, инструкторов, а также базовой общевойсковой подготовке.

Лиховий отметил, что на 2026 год спланированы мероприятия базовой подготовки на территории трех стран Европейского Союза, которые проводятся при поддержке всего четырех государств-членов НАТО.

"В то же время за последние два года объемы прохождения личным составом Сил обороны Украины БОВП за границей заметно сократились. Ведь Вооруженные силы Украины наращивают количественные и качественные показатели подготовки военнослужащих на территории нашей страны, при этом полигоны усиливают меры безопасности и рассредоточиваются", – отметил Лиховий.

Он отметил, что подготовка в значительной степени переносится в более безопасные западные регионы Украины. Также БОВП частично происходит на фондах боевых бригад.

