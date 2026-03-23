Посол Трампа в ЄС закликає до якнайшвидшого укладення торговельної угоди

Посол США в ЄС Ендрю Паздер закликав Європейський парламент підтримати торговельну угоду, укладену з президентом Дональдом Трампом, стверджуючи, що це відкриє шлях до більш тісної трансатлантичної співпраці у сферах енергетики, технологій та штучного інтелекту.

Про це він сказав у понеділок в інтерв’ю виданню Politico, пише "Європейська правда".

Паздер застеріг, що було б помилкою допустити подальше відкладення угоди, досягнутої в липні минулого року на гольф-курорті Трампа в Шотландії.

"Усі сигнали позитивні, але ніколи не можна знати напевно. Ми сповнені надії, але хочемо бути обережними і переконатися, що не сприймаємо нічого як належне", – сказав Паздер.

"Ухвалення угоди відповідає інтересам як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів. Дехто може вважати, що з політичного погляду голосування проти може дати їм перевагу. Сподіваюся, що це не так. Але з економічного погляду було б неправильно не голосувати за це в ЄС", – додав він.

Паздер наголосив на важливості зобов’язання ЄС витратити 750 млрд доларів на американські енергоносії в рамках угоди.

"Європі знадобиться ця енергія. Тому нам потрібно скоротити регуляторні обмеження на постачання енергії до Європи, а також регуляторні обмеження, які роблять цю енергію дорожчою після її прибуття сюди", – додав він.

Його заяви пролунали на тлі все більшого розчарування США повільним темпом виконання ЄС своєї частини угоди, згідно з якою він мав скасувати імпортні мита на промислові товари зі Сполучених Штатів.

Законопроєкт, що це уможливить, буде винесено на пленарне голосування в Європейському парламенті у четвер. Якщо його ухвалять, розпочнуться переговори між законодавцями ЄС, урядами та Єврокомісією щодо остаточного впровадження змін у тарифах.

Нагадаємо, у січні комітет з питань торгівлі Європарламенту призупинив голосування за торговельну угоду ЄС та США на знак протесту проти вимог Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією.

Вдруге ратифікацію угоди в парламенті було відкладено в лютому після того, як Трамп оголосив загальне мито у 10%, а згодом підвищив його до 15%.