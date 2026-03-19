В Європарламенті дали зелене світло тарифній угоді зі США

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту підтримав поправки до торговельної угоди між ЄС та США, що відкриває шлях до ратифікації документа.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Європарламенту.

Угода між США та ЄС, укладена в шотландському Тернберрі минулого літа, скасовує тарифи на сотні сільськогосподарських та промислових товарів США, а також запобігає запровадженню високих мит на європейські товари.

У четвер, 19 березня, члени комітету з міжнародної торгівлі підтримали всі нещодавні компромісні поправки, які посилили умови призупинення мит. Цей пункт внесли на розгляд з огляду на анонсовані президентом США загальні мита.

"Якщо тарифи матеріалізуються, ми негайно призупинимо законодавчу роботу щодо запровадження тарифних преференцій на товари США. Тарифні загрози проти одного з нас є загрозою проти всіх нас", – заявив очільник комітету Бернд Ланге.

Крім того, проголосована поправка містить пункт про чинність. Він означає, що зниження імпортних тарифів ЄС розпочне діяти лише у разі виконання Сполученими Штатами своїх зобов’язань.

Крім того, депутати проголосували за зниження тарифів на товари ЄС, що складаються менше як на половину зі сталі або алюмінію, з 50% до 15%.

Тепер законодавчі пропозиції мають пройти голосування у Європарламенті на наступному пленарному засіданні 26 березня. Це дозволить розпочати переговори з урядами ЄС щодо остаточної форми законодавства.

Нагадаємо, комітет з питань торгівлі Європарламенту призупинив голосування за торговельну угоду ЄС та США в січні на знак протесту проти вимог американського президента Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією.

Вдруге ратифікацію угоди в парламенті було відкладено в лютому після того, як Трамп оголосив загальне мито у 10%, а згодом підвищив його до 15%.

Таке рішення американський лідер ухвалив у відповідь на те, що Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними його масштабні глобальні тарифи, оголошені торік у квітні.