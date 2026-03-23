Посол Трампа в ЕС призывает к скорейшему заключению торгового соглашения

Посол США в ЕС Эндрю Паздер призвал Европейский парламент поддержать торговое соглашение, заключенное с президентом Дональдом Трампом, утверждая, что это откроет путь к более тесному трансатлантическому сотрудничеству в сферах энергетики, технологий и искусственного интеллекта.

Об этом он сказал в понедельник в интервью изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Паздер предостерег, что было бы ошибкой допустить дальнейшее откладывание соглашения, достигнутого в июле прошлого года на гольф-курорте Трампа в Шотландии.

"Все сигналы положительные, но никогда нельзя знать наверняка. Мы полны надежды, но хотим быть осторожными и убедиться, что не воспринимаем ничего как должное", – сказал Паздер.

"Принятие соглашения отвечает интересам как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов. Некоторые могут считать, что с политической точки зрения голосование против может дать им преимущество. Надеюсь, что это не так. Но с экономической точки зрения было бы неправильно не голосовать за это в ЕС", – добавил он.

Паздер отметил важность обязательства ЕС потратить 750 млрд долларов на американские энергоносители в рамках соглашения.

"Европе понадобится эта энергия. Поэтому нам нужно сократить регуляторные ограничения на поставку энергии в Европу, а также регуляторные ограничения, которые делают эту энергию дороже после ее прибытия сюда", – добавил он.

Его заявления прозвучали на фоне все большего разочарования США медленным темпом выполнения ЕС своей части соглашения, согласно которому он должен был отменить импортные пошлины на промышленные товары из Штатов.

Законопроект, который сделает это возможным, будет вынесен на пленарное голосование в Европейском парламенте в четверг. Если его примут, начнутся переговоры между законодателями ЕС, правительствами и Еврокомиссией по окончательному внедрению изменений в тарифах.

Напомним, в январе комитет по вопросам торговли Европарламента приостановил голосование за торговое соглашение ЕС и США в знак протеста против требований Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией.

Во второй раз ратификация соглашения в парламенте была отложена в феврале после того, как Трамп объявил общую пошлину в 10%, а затем повысил ее до 15%.