Качка: швидкого вступу в ЄС можна досягти без зміни методології розширення

Віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка вважає, що навіть без реформи методології розширення Євросоюз може суттєво пришвидшити процес вступу України.

Про це він заявив у Києві під час панельної дискусії "Швидкість вступу України в ЄС", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Віцепрем'єр сказав, що Київ і надалі наполягає на можливості ухвалити політичні рішення про вступ України до ЄС ще у 2027 році і не вважає критичною проблемою те, що наразі у Брюсселі немає голосів на користь зміни "методології розширення", тобто правил та процедур, за якими до ЄС вступають нові члени.

Тарас Качка переконаний, що чинна методологія дає достатню гнучкість. "Головне – не методологія. Головне – як держави-члени розуміють її застосування до країни-кандидата", – вважає він.

Віцепрем'єр нагадав, що у ЄС є досвід застосування інструменту за назвою Control Verification Mechanism (CVM), який дає можливість схвалити вступ нового члена без повного виконання ним критеріїв вступу. "CVM діяв для Румунії і Болгарії; зараз його, скоріш за все, запропонують для Чорногорії; а потім, так чи інакше, і нам запропонують. Тому ми говоримо про те, що можна все зробити (завершити переговори. – ЄП) швидко в рамках нинішньої методології, залежно від того, як на неї дивитися", – пояснив Качка.

Він наголосив, утім, що для цього Україна має продемонструвати швидкість проведення реформ "у спайці уряд-парламент" та має переконати держави-члени ЄС у тому, що ці реформи будуть ефективними.

Минулого тижня Євросоюз відкрив "технічні перемовини" з Україною за трьома останніми кластерами вступних переговорів.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що "Україна не перебуває у глухому куті" у питання вступу в ЄС. Читайте також велике інтерв'ю єврокомісарки з поясненнями цієї тези.

Читайте також експертну думку про те, як досягнути членства, у статті "Новий формат вступу".