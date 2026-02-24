Єврокомісарка з питань розширення: "Україна не перебуває у глухому куті"

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна не перебуває у "глухому куті" дорогою до Європейського Союзу.

Про це вона сказала під час спеціальної зустрічі YES, яка організована Фондом Віктора Пінчука з нагоди четвертої річниці широкомасштабного вторгнення Росії, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час однієї з панелей, яка проходила у Києві, Кос висловилася щодо українського вступу до Європейського Союзу.

"По-перше, Україна не перебуває в глухому куті. Ми інноваційні й дуже часто мислимо нестандартно", – запевнила вона.

Водночас єврокомісарка визнала, що наразі найбільше питання полягає в тому, коли відбудеться членство. Вона повторила, що чинна методологія розширення "створена для мирних часів, для ситуацій, коли країни-кандидати мають достатньо часу на проведення всіх реформ".

"Сьогодні такого часу в нас просто немає. Я люблю повторювати: розширення сьогодні – це значно більше, ніж просто розширення. Воно й досі залишається найуспішнішою зовнішньою політикою Європейського Союзу. Але ми застрягли в минулому, бо це не було пріоритетом", – визнала Кос.

Відтак вона наголосила, що ЄС готує новий підхід до цієї методології, який "дозволив би не лише Україні, а й деяким іншим країнам інтегруватися раніше".

Віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка своєю чергою наголосив, що ЄС потребує України: щоб вона була здатною захищатися, залишалася суверенною, оборонялася й була глобальним гравцем.

"Україна не шукає жодних "коротких шляхів". Ми підходимо до цього надзвичайно серйозно. Можливо, це не виглядає гучно чи ефектно – не для красивої картинки, – але це реальна робота. У сфері верховенства права, у боротьбі з корупцією – всі наші інституції функціонують. Питання в тому, щоб підтримувати й удосконалювати ці досягнення", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що домовленості про швидкий вступ до ЄС реальні. Також німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що домовленість про дату вступу України в ЄС є можливою.

Нещодавно опитування показало, що підтримка українцями вступу в ЄС різко зросла.

Про заплановану схему швидкого розширення читайте у статті "Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України".