Качка: быстрого вступления в ЕС можно достичь без изменения методологии расширения

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка считает, что даже без реформы методологии расширения Евросоюз может существенно ускорить процесс вступления Украины.

Об этом он заявил в Киеве во время панельной дискуссии "Скорость вступления Украины в ЕС", сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вице-премьер сказал, что Киев и по-прежнему настаивает на возможности принять политические решения о вступлении Украины в ЕС еще в 2027 году и не считает критической проблемой то, что сейчас в Брюсселе нет голосов в пользу изменения "методологии расширения", то есть правил и процедур, по которым в ЕС вступают новые члены.

Тарас Качка убежден, что действующая методология дает достаточную гибкость. "Главное – не методология. Главное – как государства-члены понимают ее применение к стране-кандидату", – считает он.

Вице-премьер напомнил, что у ЕС есть опыт применения инструмента под названием Control Verification Mechanism (CVM), который дает возможность одобрить вступление нового члена без полного выполнения им критериев вступления. "CVM действовал для Румынии и Болгарии; сейчас его, скорее всего, предложат для Черногории; а потом, так или иначе, и нам предложат. Поэтому мы говорим о том, что можно все сделать (завершить переговоры. – ЕП) быстро в рамках нынешней методологии, в зависимости от того, как на нее смотреть", – пояснил Качка.

Он отметил, впрочем, что для этого Украина должна продемонстрировать скорость проведения реформ "в спайке правительство-парламент" и должна убедить государства-члены ЕС в том, что эти реформы будут эффективными.

На прошлой неделе Евросоюз открыл "технические переговоры" с Украиной по трем последним кластерам вступительных переговоров.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что "Украина не находится в тупике" в вопросе вступления в ЕС.

