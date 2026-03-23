Британский эсминец прибыл на Кипр

Британский эсминец HMS Dragon прибыл в район Кипра для защиты британских военных баз.

Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 23 марта, британский HMS Dragon прибыл в восточную часть Средиземного моря и уже сегодня вечером, по словам Хили, начнет "оперативную интеграцию в систему обороны Кипра".

Эсминец был отправлен для защиты британских военных баз в этой стране от иранских атак. Как отмечается, он способен сбивать беспилотники и баллистические ракеты, запускаемые Ираном.

Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

3 марта Стармер заявил, что в район Кипра отправляется эсминец HMS Dragon, а 10 марта стало известно, что Великобритания готовит второй военный корабль Королевского флота для развертывания в восточной части Средиземного моря.