Аеропорт Мюнхена у 2035 році почнуть розширювати

Німецька національна авіакомпанія Lufthansa планує інвестувати в аеропорт Мюнхена, що дозволить збільшити пропускну здатність на міжнародних напрямках.

Про це повідомив у понеділок генеральний директор компанії, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Головний виконавчий директор Lufthansa Карстен Шпор заявив на церемонії, присвяченій 100-річчю Lufthansa, що роботи з розширення другого термінала Мюнхенського аеропорту мають розпочатися у 2035 році.

Мета розширення – збільшити пропускну здатність аеропорту, щоб він міг обслуговувати до 10 мільйонів додаткових пасажирів на рік.

Плани розширення були розроблені в минулому десятилітті, але відкладені через пандемію.

Аеропорт Мюнхена є другим хабом Lufthansa для міжнародного повітряного руху після Франкфурта, але німецький перевізник має більший вплив у Мюнхені, де він управляє другим терміналом аеропорту.

Однак аеропорту все ще бракує залізничної станції для далеких перевезень, і він має лише дві злітно-посадкові смуги.

Шпор зазначив, що під час відкриття в 1992 році аеропорт Мюнхена розраховував обслуговувати 14 мільйонів пасажирів на рік. Минулого року ця цифра зросла до понад 43 мільйонів.

Нагадаємо, в лютому в аеропорту Мюнхена сотні пасажирів ночували у літаках через снігопад.

Сильні снігопади в Німеччині цієї зими також призвели до скасування десятків рейсів в аеропорту Мюнхена.