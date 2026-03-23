В 2035 году начнут расширение аэропорта Мюнхена
Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa планирует инвестировать в аэропорт Мюнхена, что позволит увеличить пропускную способность на международных направлениях.
Об этом сообщил в понедельник генеральный директор компании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил на церемонии, посвященной 100-летию Lufthansa, что работы по расширению второго терминала мюнхенского аэропорта должны начаться в 2035 году.
Цель расширения – увеличить пропускную способность аэропорта, чтобы он мог обслуживать до 10 миллионов дополнительных пассажиров в год.
Планы расширения были разработаны в прошлом десятилетии, но отложены из-за пандемии.
Мюнхенский аэропорт является вторым хабом Lufthansa для международного воздушного движения после Франкфурта, но немецкий перевозчик имеет большее влияние в Мюнхене, где он управляет вторым терминалом аэропорта.
Однако аэропорту по-прежнему не хватает железнодорожной станции для дальних перевозок, и у него есть только две взлетно-посадочные полосы.
Шпор отметил, что при открытии в 1992 году аэропорт Мюнхена рассчитывал обслуживать 14 миллионов пассажиров в год. В прошлом году эта цифра выросла до более чем 43 миллионов.
Напомним, в феврале в аэропорту Мюнхена сотни пассажиров ночевали в самолетах из-за снегопада.
Сильные снегопады в Германии этой зимой также привели к отмене десятков рейсов в аэропорту Мюнхена.