В 2035 году начнут расширение аэропорта Мюнхена

Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa планирует инвестировать в аэропорт Мюнхена, что позволит увеличить пропускную способность на международных направлениях.

Об этом сообщил в понедельник генеральный директор компании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил на церемонии, посвященной 100-летию Lufthansa, что работы по расширению второго терминала мюнхенского аэропорта должны начаться в 2035 году.

Цель расширения – увеличить пропускную способность аэропорта, чтобы он мог обслуживать до 10 миллионов дополнительных пассажиров в год.

Планы расширения были разработаны в прошлом десятилетии, но отложены из-за пандемии.

Мюнхенский аэропорт является вторым хабом Lufthansa для международного воздушного движения после Франкфурта, но немецкий перевозчик имеет большее влияние в Мюнхене, где он управляет вторым терминалом аэропорта.

Однако аэропорту по-прежнему не хватает железнодорожной станции для дальних перевозок, и у него есть только две взлетно-посадочные полосы.

Шпор отметил, что при открытии в 1992 году аэропорт Мюнхена рассчитывал обслуживать 14 миллионов пассажиров в год. В прошлом году эта цифра выросла до более чем 43 миллионов.

Напомним, в феврале в аэропорту Мюнхена сотни пассажиров ночевали в самолетах из-за снегопада.

Сильные снегопады в Германии этой зимой также привели к отмене десятков рейсов в аэропорту Мюнхена.