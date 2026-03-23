Британія викликала посла Ірану через справу щодо стеження за єврейською громадою

Велика Британія викликала іранського посла після того, як були висунуті звинувачення проти громадянина Ірану та особи з подвійним громадянством.

Як зазначається, Сеєда Алі Мусаві викликали до Міністерства закордонних справ після того, як громадянина Ірану та особу з подвійним громадянством – британським та іранським – звинуватили у веденні ворожого стеження за лондонською єврейською громадою.

Міністерство закордонних справ заявило, що Велика Британія "надзвичайно серйозно" ставиться до загрози, яку становлять Іран та його союзники.

"Національна безпека залишається нашим пріоритетом, і ми надзвичайно серйозно ставимося до загроз, які створюють Іран та ті, хто виконує його волю. Цей уряд вживатиме всіх необхідних заходів для захисту британського народу, зокрема викриватиме безрозсудні та дестабілізуючі дії Ірану в країні та за кордоном", – заявив речник МЗС Британії.

У МЗС не значили, про кого йде мова, втім минулого тижня у Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалось ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Мова йде про 40-річного Нематолла Шахсавані, який має подвійне громадянство Ірану й Британії, а також 22-річного Аліреза Фарасаті – громадянина Ірану.

23 березня писали, що у Лондоні невідомі підпали чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі, поліція розслідує інцидент як акт антисемітизму. Трьох осіб розшукують.