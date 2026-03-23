Поліція Лондона розшукує трьох підозрюваних у підпалі швидких єврейської організації

У Британії розшукують трьох осіб у зв’язку зі скандальним підпалом автомобілів швидкої допомоги єврейської організації на півночі Лондона цієї ночі.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

На камери спостереження потрапив момент початку пожежі, на якому видно, як троє людей, замаскувавшись каптурами, підходять до першої машини. Один з них ніс чорне відро, щось дістав з нього та переставив відро до сусіднього авто. Швидко після того почалась пожежа, а трійця втекла з місця події.

Всього згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.

Прем’єр Кір Стармер засудив інцидент як "приголомшливий антисемітський підпал", наголосивши, що у Британії немає місця для антисемітизму, та закликав усіх, хто може дати цінні свідчення, звертатись до поліції.

Минулого тижня у Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалося ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

У Нідерландах підозрюють причетність Ірану до підпалу дверей синагоги у Роттердамі. У бельгійському місті розслідують вибух у синагозі.