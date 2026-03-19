У Британії висунули звинувачення підозрюваним у стеженні за єврейською громадою для Ірану

У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалось ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Британські прокурори повідомили про висунення звинувачень у шпигунстві в інтересах Ірану двом чоловікам, які, як вважають, стежили за представниками єврейської громади у Британії та будівлями громади.

40-річний Нематолла Шахсавані має подвійне громадянство Ірану й Британії; 22-річний Аліреза Фарасаті – громадянин Ірану.

Розслідування стосується їхньої діяльності у північних районах Лондона протягом 5 тижнів у липні-серпні 2025 року. Чоловіків затримали раніше у березні. Тоді ж затримали ще двох осіб, у підсумку їх відпустили без звинувачень.

Національний координатор Контртерористичної поліції Вікі Еванс заявила, що рух розслідування має підбадьорити єврейську громаду й запевнити, що поліція робитиме усе можливе для їхньої безпеки.

Нагадаємо, у Нідерландах підозрюють причетність Ірану до підпалу дверей синагоги у Роттердамі. У бельгійському місті розслідують вибух у синагозі.

В Амстердамі вихідними стався вибух біля єврейської школи.

Вночі 8 березня стався вибух при вході у посольство США в Осло.