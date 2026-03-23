Британия вызвала посла Ирана в связи с делом о слежке за еврейской общиной

Великобритания вызвала иранского посла после того, как были выдвинуты обвинения против гражданина Ирана и лица с двойным гражданством.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Сееда Али Мусави вызвали в Министерство иностранных дел после того, как гражданина Ирана и лицо с двойным гражданством – британским и иранским – обвинили в ведении враждебной слежки за лондонской еврейской общиной.

Министерство иностранных дел заявило, что Великобритания "чрезвычайно серьезно" относится к угрозе, которую представляют Иран и его союзники.

"Национальная безопасность остается нашим приоритетом, и мы чрезвычайно серьезно относимся к угрозам, которые создают Иран и те, кто выполняет его волю. Это правительство будет принимать все необходимые меры для защиты британского народа, в частности будет разоблачать безрассудные и дестабилизирующие действия Ирана в стране и за рубежом", – заявил представитель МИД Великобритании.

В МИД не уточнили, о ком идет речь, однако на прошлой неделе в Великобритании были предъявлены обвинения двум мужчинам, которых подозревают в слежке за британской еврейской общиной в интересах Ирана; это происходило еще до начала операции США и Израиля против Ирана.

Речь идет о 40-летнем Нематолле Шахсавани, имеющем двойное гражданство Ирана и Великобритании, а также о 22-летнем Алирезе Фарасати – гражданине Ирана.

23 марта сообщалось, что в Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе, полиция расследует инцидент как акт антисемитизма. Трёх человек разыскивают.