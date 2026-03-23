Зеленский: РФ планирует разместить в Беларуси станции управления дронами дальнего действия

У Украины есть информация, что РФ планирует разместить в Беларуси четыре станции управления беспилотниками дальнего радиуса действия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси.

"Будем реагировать соответствующим образом. Поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей СМИ о тех данных, которые мы можем обнародовать", – отметил президент.

Напомним, 18 февраля Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Президент Владимир Зеленский в интервью независимому белорусскому СМИ "Зеркало" рассказал, что Украина разрабатывает правовую базу для продолжения этой санкционной политики.

