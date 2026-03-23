У Шотландії відпустили підозрюваного у спробі проникнути на базу з атомними човнами

У Шотландії відпустили до завершення розслідування чоловіка, якого затримали минулого тижня за підозрою у спробі проникнути на британську базу атомних підводних човнів.

Про це повідомили у понеділок, 23 березня, представники прокуратури, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, 34-річний іранець був заарештований у четвер, 19 березня, разом із 31-річною румункою після того, як, за словами поліції Шотландії, вони начебто спробували проникнути на військово-морську базу HM Naval Base ⁠Clyde, розташовану на західному узбережжі Шотландії.

Прокуратура Шотландії заявила, що вирішила "не порушувати кримінальну справу" проти 31-річної жінки, але залишає за собою право продовжити справу, якщо з'являться нові докази.

А чоловіка було звільнено з-під варти "до завершення подальшого розслідування". Також, як зазначили прокурори, чоловік не з’явився в суді й справа проти нього залишається відкритою.

Нагадаємо, 19 березня у Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалось ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

23 березня Британія викликала іранського посла після того, як були висунуті звинувачення проти громадянина Ірану та особи з подвійним громадянством.