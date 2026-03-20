У Шотландії двоє людей намагалися проникнути на базу атомних підводних човнів

Поліція Шотландії затримала двох людей, які намагалися проникнути на військово-морську базу Клайд, що вважається домівкою британських атомних підводних сил.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

За даними поліції, інцидент стався близько 17:00 у четвер, 19 березня.

"У зв’язку з цим затримано 34-річного чоловіка та 31-річну жінку; розслідування триває", – сказав речник поліції Шотландії.

Того ж дня писали, що у Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалось ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Влітку пропалестинські активісти у Великій Британії проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодили два військові літаки.