В Шотландии отпустили подозреваемого в попытке проникнуть на базу с атомными подводными лодками

В Шотландии до завершения расследования отпустили мужчину, задержанного на прошлой неделе по подозрению в попытке проникнуть на британскую базу атомных подводных лодок.

Об этом сообщили в понедельник, 23 марта, представители прокуратуры, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, 34-летний иранец был арестован в четверг, 19 марта, вместе с 31-летней румынкой после того, как, по словам полиции Шотландии, они якобы пытались проникнуть на военно-морскую базу HM Naval Base ⁠Clyde, расположенную на западном побережье Шотландии.

Прокуратура Шотландии заявила, что решила "не возбуждать уголовное дело" против 31-летней женщины, но оставляет за собой право возобновить дело, если появятся новые доказательства.

А мужчину освободили из-под стражи "до завершения дальнейшего расследования". Также, как отметили прокуроры, мужчина не явился в суд и дело против него остается открытым.

Напомним, 19 марта в Великобритании выдвинули обвинения двум мужчинам, которых подозревают в слежке за британской еврейской общиной в интересах Ирана; это происходило еще до начала операции США и Израиля против Ирана.

23 марта Великобритания вызвала иранского посла после того, как были предъявлены обвинения гражданину Ирана и лицу с двойным гражданством.